Com dores na coxa, Vecchio passará por exames e pode desfalcar Santos

Como se já não bastasse a eliminação na Copa do Brasil, o Santos pode ter mais um problema nos próximos dias. Isso porque o meia Emiliano Vecchio pediu para ser substituído aos 41 minutos do segundo tempo da vitória do Peixe por 4 a 2 sobre o Flamengo, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. Quando deixou o gramado para a entrada de Léo Cittadini, o argentino saiu mancando e gerou preocupação na comissão técnica.

Após a partida, o camisa 20 alegou muitas dores na coxa direita. E por conta disso, o departamento médico do clube fará exames em Vecchio durante a reapresentação do elenco, nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé.

Caso o meia não tenha condições de jogo, o técnico Levir Culpi deve escolher Alison ou Leandro Donizete para assumir o posto no duelo contra o Grêmio, no próximo domingo, às 19h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.