Com Jorge, Santos faz treino fechado: veja time utilizado por Sampaoli

Na manhã desta sexta-feira, o elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé, tendo em vista o duelo diante do Flamengo, no próximo domingo, às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro.

A atividade foi fechada para a imprensa, que teve acesso apenas aos primeiros minutos de aquecimento. Assim, foi possível observar que Everson, com dores no tornozelo, e Evandro, com dores na coxa, não apareceram no gramado, e surgem como dúvidas para o confronto do final de semana.

No mais, todo o elenco, assim como o treinador Jorge Sampaoli, trabalharam normalmente e rapidamente devido a forte chuva que caía na cidade de Santos. Com Luan Peres e Felipe Jonatan suspensos, a Gazeta Esportiva apurou que o técnico treinou hoje com Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Alison, Carlos Sánchez e Diego Pituca; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha, dando pistas do time que deve entrar em campo no domingo.

O Peixe ainda treina novamente na manhã deste sábado, dia em que Jorge Sampaoli deve confirmar os onze titulares para o duelo diante do Flamengo. Com 71 pontos ganhos, o Alvinegro Praiano ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.