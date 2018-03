Com baixa procura de sócios, Santos prevê público ruim em decisão

A Vila Belmiro não estará lotada nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), para receber o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista entre Santos e Botafogo.

Até às 19h desta terça-feira, véspera do duelo, 3.741 ingressos foram vendidos. Destes, apenas 1.373 foram reservados por associados do Peixe.

Com a baixa procura, o alvinegro espera por bem menos de 10 mil presentes no mata-mata. A esperança é que muitos sócios comprem as entradas minutos antes da bola rolar. E para piorar, a expectativa é de chuva para essa quarta.

Depois de um empate por 0 a 0 em Ribeirão Preto, o Santos precisa de uma vitória simples para avançar à semifinal do Paulistão. Uma nova igualdade no placar leva a decisão para os pênaltis.