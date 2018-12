Com aval de Renato, Santos deve renovar contrato de gerente

Com o aval do executivo de futebol Renato, o Santos deve renovar o contrato do gerente administrativo Sérgio Dimas.

Muito querido pelos jogadores, Dimas tem vínculo até o próximo dia 31 de dezembro e ainda não foi chamado para discutir a sua situação. Havia dúvida na diretoria sobre a permanência, mas Renato conta com o profissional para 2019.

Demitido na gestão do ex-presidente Modesto Roma, em 2017, Dimas gerou uma crise no grupo comandado pelo ex-técnico Dorival Júnior. Os atletas fizeram greve de silêncio e foram contra o desligamento. Ele retornou ao Peixe em abril deste ano, após passagem pelo Red Bull Brasil.

O departamento de futebol alvinegro é formado pelo executivo de futebol Renato, o gerente administrativo Sérgio Dimas e o coordenador Diogo Castro. O presidente José Carlos Peres estuda a chegada de um diretor para dividir as funções com Renato.