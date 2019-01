Cleber, do Santos, recusa proposta de empréstimo do Figueirense

Cleber Reis, do Santos, recusou uma proposta de empréstimo do Figueirense. O objetivo do zagueiro é ganhar espaço no Peixe, mesmo sendo, atualmente, a última opção para a defesa com o técnico Jorge Sampaoli.

Além do desejo de se firmar no Alvinegro, seus representantes não prosseguiram com a negociação por causa do recorrente atraso de salário no clube de Santa Catarina.

Depois de atuar no rebaixado Paraná em 2018, Cleber só quer sair do Santos em caso de uma boa oportunidade no mercado, o que até agora, em sua visão, ainda não ocorreu.

O Santos tem, além de Cleber, Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Felipe Aguilar, Lucas Veríssimo e Kaique Rocha para a posição.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com