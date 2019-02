CBF demora, mas aceita licença da AFA para Jorge Sampaoli

A CBF demorou alguns dias, gerou preocupação, mas aceitou a licença da Associação do Futebol Argentino (AFA) para Jorge Sampaoli poder dirigir o Santos em competições nacionais.

A partir de 2019, a CBF exige licença honorária, PRO ou a categoria A para os treinadores. Dos 20 clubes da Série A, Cuca, do São Paulo, é o único ainda sem o certificado. O técnico não participou do curso por causa de problema cardíaco.

Sampaoli tem todas as licenças permitidas pela Argentina e aceitas na Europa, mas, a princípio, elas não seriam permitidas no Brasil. O estafe do comandante santista entrou em contato com a AFA e houve um pedido à CBF pela liberação. Depois de um certificado provisório, o profissional já está com o definitivo em mãos.

De acordo com a assessoria de imprensa de Jorge Sampaoli, a questão está resolvida e o técnico está livre para trabalhar normalmente no Brasil.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com