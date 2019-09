Casa de Apostas vê acordo encaminhado por patrocínio no Santos

A “Casa de Apostas” vê acordo encaminhado por patrocínio na omoplata (acima do peito) do uniforme do Santos. O contrato seria de um ano. A informação foi inicialmente publicada pelo GloboEsporte.com.

Em contato com a Gazeta Esportiva, a casa de apostas confirmou as negociações em andamento, mas garantiu não ter nada assinado. O departamento de marketing do Peixe não comenta tratativas em andamento.

A CasadeApostas.com é uma empresa fundada em 2013, na Europa. O grupo passou a atuar efetivamente no Brasil a partir de abril deste ano.

Na semana passada, o Alvinegro renovou o contrato com o Grupo Algar até maio de 2020. A empresa de tecnologia segue na barra traseira e top central (próximo à gola) do uniforme.

O Peixe também está perto de renovar com a Philco (costas) e anunciar um parceiro para a manga – o nome da firma é mantido em sigilo.

Sobre o patrocínio máster, há negociação em andamento, mas ainda distante do fim. O Santos fechou com a Caixa Econômica Federal em maio de 2018 e o vínculo não foi renovado ao término da temporada passada.

O Santos ainda pode vender uma nova propriedade: a barra frontal da camisa. Outros clubes brasileiros comercializam a gola e até as laterais da camisa. O Santos porém, não deve expor esses espaços.

