Capitão do Copenhagen elogia Jesualdo, do Santos: “O melhor”

Zeca, meio-campista capitão do Copenhagen, da Dinamarca, falou com carinho de Jesualdo Ferreira, técnico do Santos, em entrevista na última quarta-feira, para “A Bola TV”.

O português passou a carreira a limpo e, no fim, agradeceu a alguns treinadores, como Jesualdo.

“Agradeço ao grande professor Jesualdo Ferreira, até hoje o melhor treinador que encontrei”, disse Zeca.

Zeca foi treinado por Jesualdo Ferreira no Panathinaikos, da Grécia. O técnico do Peixe foi elogiado por outros jogadores importantes na semana passada – Quaresma, Fucile e Tiago.