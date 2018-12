Busca do Santos por técnico tem mistério de Peres e 2ª chance para Abel

No dia 21 de novembro, Cuca revelou a necessidade de uma cirurgia por conta de problemas no coração. Desde então, no mínimo, o Santos sabe da obrigação de buscar um substituto às pressas para não prejudicar o planejamento de 2019. E, 16 dias depois, o Peixe não tem um treinador – e nem parece muito perto de ter.

A primeira opção do Alvinegro ainda é Abel Braga, mesmo após receber um “não” na última quinta-feira. O presidente José Carlos Peres tenta convencê-lo e espera ansioso pela eleição do Flamengo neste sábado. O candidato da situação, Ricardo Lomba, cogita manter Dorival Júnior. Rodolfo Landim, da oposição, tem acordo encaminhado por Abel. Outros dois postulantes são José Carlos Peruano e Marcelo Vargas.

Se Abel Braga realmente for para o Flamengo, nem membros da cúpula santista sabem quem será o novo comandante. Peres mantém mistério e dá poucas informações aos oito integrantes do Comitê de Gestão. O executivo de futebol Renato não participa diretamente das negociações.

Dentre os gestores e demais pessoas da diretoria, há quem defenda seis opções diferentes: Diego Aguirre, Dorival Júnior, Muricy Ramalho, Roger Machado, Vanderlei Luxemburgo e Zé Ricardo. O perfil desejado inclui vocação ofensiva, utilização de jogadores das categorias de base e experiência na função.

Dos seis, Peres gosta de Muricy, como antecipou o Diário do Peixe, já cogitou Luxemburgo e Zé (antes de Cuca), confirmou interesse em Roger e negou vontade de trazer Dorival de volta publicamente. A alternativa de Aguirre foi sugerida nas últimas horas e agradou.

A meta do presidente é confirmar o novo técnico entre domingo e segunda-feira, depois da eleição no Flamengo e das conversas no fim de semana. Peres só vai apresentar o nome ao Comitê de Gestão quando tiver encaminhado, assim como foi com Cuca, quando a negociação durou uma manhã e esperava-se por Zé, Dorival ou Luxemburgo.