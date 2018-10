Bruno Henrique sofre trauma no olho; dupla fica perto de retorno ao Santos

Bruno Henrique voltou a ter problema com o olho direito na vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Atlético-PR neste domingo, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com a assessoria de imprensa, o atacante sofreu um trauma no olho e será reavaliado pelo departamento médico nesta segunda-feira. Acredita-se não ser nada grave. Ele foi substituído aos 36 minutos do segundo tempo para a estreia de Kaio Jorge como profissional.

Bruno Henrique teve uma grave lesão no olho direito em janeiro, na estreia do Campeonato Paulista contra o Linense, e só voltou a jogar em abril. Ele passou por procedimentos com laser e utilizou óculos de proteção por algumas semanas.

Dois perto do retorno

Lucas Veríssimo deve ficar à disposição do Santos contra o Vitória, sexta-feira, em Salvador, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Felippe Cardoso é dúvida. Os dois têm desconforto muscular na coxa.

Temos que ter cuidado para colocar 100%, 80 ou 90 vai andar para trás em campo pesado. Acho que o Lucas terá condição para o próximo jogo, Felippe eu não sei e pode demorar um pouco mais. Lucas vai poder.