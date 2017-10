Bruno Henrique passará por exames e pode virar desfalque no Santos

O Santos pode perder Bruno Henrique para a sequência do Campeonato Brasileiro. O atacante sentiu dores musculares na coxa direita durante o empate em 1 a 1 contra a Ponte Preta neste quinta-feira, em Campinas, e passará por exame de imagem na sexta para saber se houve lesão.

“Foi uma disputa de bola no fim do jogo. Estiquei a perna demais e senti o músculo dar uma rasgada. Professor perguntou se queria sair, mas não tinha como. Agora esfriou e está doendo pouco mais. Vou fazer exame amanhã. Tomara que não seja nada”, disse o camisa 27 na saída do Moisés Lucarelli.

Bruno Henrique tem sido o principal destaque do Santos na temporada. Ele é o artilheiro do clube no ano, com 16 gols. E com o passe para Ricardo Oliveira marcar contra a Macaca, o atacante ainda chegou a marca de dez assistências em 2018.

Na próxima rodada, a equipe santista encara o Vitória, na segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu. Caso Bruno Henrique não tenha condições de jogo, o técnico Levir Culpi irá definir o substituto durante os treinos no final de semana.