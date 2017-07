Braz elogia Levir e defende ‘rachão’ no Santos: “Tem dado certo”

Quando Dorival Júnior estava no comando, o treino do Santos era quase sempre fechado aos veículos de imprensa e o jogadores estavam acostumados com trabalhos táticos. Porém, tudo mudou desde a chegada de Levir Culpi, no início do mês passado.

Com o novo comandante, as atividades começaram a ser abertas aos jornalistas e os famosos ‘rachões’ voltaram a acontecer no CT Rei Pelé, principalmente em véspera de jogos. Para o zagueiro David Braz, os treinos descontraídos estão sendo positivos para o elenco.

“Isso vai da característica e filosofia dos treinadores. O Dorival optava por um trabalho tático e depois um posicionamento de bola parada. Já o Levir, por conta do desgaste, optou por descontração com rachão. E tem dado certo. Ele percebe que o grupo se solta mais, fica mais tranquilo para o jogo. Meu time está voltando a jogar e temos que continuar. Está 2 a 0 para o time de Victor Ferraz. Tenho que passar”, brincou o defensor, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Os números mostram que realmente o ‘rachão’ tem ajudado o Peixe, afinal, a equipe comandada por Levir Culpi não perde há seis jogos e ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro.

Neste domingo, às 11h (de Brasília), o alvinegro encara o Bahia, no Pacaembu, para continuar na cola dos líderes do torneio nacional.

“É um passo de cada vez. Pensamos no próximo, agora é o Bahia. Procuramos sempre pontuar. Tem dado certo nesses últimos jogos. Não dá para projetar o que fazer. É um passo de cada vez. Antes do Corinthians tem o Grêmio e daqui a pouco tem o confronto direto”, concluiu Braz.