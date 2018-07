Braz diz que Palmeiras jogou no erro do Santos e vê empate justo

O Palmeiras jogou no erro do Santos nesta quinta-feira, no Pacaembu, e o empate de 1 a 1 foi justo. Essa é a visão do capitão santista David Braz.

O zagueiro entende que os rivais tiveram posturas diferentes em campo e o gol cedo do Verdão, de Lucas Lima, aos cinco minutos, foi decisivo.

“Poderíamos ter feito gol no começo da partida, eles jogaram no nosso erro e conseguiram sair com o empate”, disse o defensor alvinegro.

“Faltou o gol para a gente, criamos bastante. Faz parte. Jogo bem jogado, equipes procurando, Palmeiras no nosso erro, no jogo de transição, e a gente com posse de bola, triangulando. Empate não era o que queríamos, mas acho que foi merecido”, completou.

O Santos voltará a campo para enfrentar a Chapecoense no domingo, às 19h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe ocupa a 14ª colocação.