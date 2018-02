Bambu vira opção na lateral do Santos: “Mais rápido que notícia ruim”

A lateral direita é uma posição carente no Santos. O clube tem à disposição Daniel Guedes e Victor Ferraz, que se recupera de luxação no ombro direito. A alternativa para o técnico Jair Ventura no elenco é o zagueiro Robson Bambu.

Bambu tem treinado como lateral, posição desempenhada na base e na seleção brasileira sub-20 em algumas oportunidades. Enquanto isso, o Peixe procura por um reforço para o setor e olha para os Meninos da Vila. Sandro Perpetuo, da equipe sub-17, treinou entre os profissionais na última terça-feira.

“Ele (Bambu) vem treinando (como lateral). Temos a base para dar uma olhada também. Bambu jogou assim na base e na Seleção. Ele é mais rápido que notícia ruim (risos). É bom menino, versátil, entrou contra o Palmeiras e não sentiu. Essa é a cara do Santos, são jogadores de personalidade. Os garotos passam confiança no dia a dia e temos que usar”, disse Jair Ventura, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Daniel Guedes vive boa fase e Victor Ferraz não tem prazo para retorno. O camisa 4 ainda não foi a campo depois do problema no braço no empate em 1 a 1 com o Ituano, no Pacaembu. Dessa forma, Bambu é a opção no Campeonato Paulista e Libertadores.

Promovido ao elenco profissional em 2018, Robson Bambu tem 20 anos e tem esse apelido por causa de sua forma física. O contrato dele se encerra no dia 10 de novembro deste ano.

