Avaí demonstra interesse em Vladimir; Santos estuda renovação

O Avaí tem interesse em um novo empréstimo de Vladimir em 2020. Enquanto isso, o Santos estuda renovar o contrato, válido até dezembro do ano que vem, por mais 12 meses.

Com pouca chance de permanecer na Série A, o clube de Santa Catarina já pensa na próxima temporada. E o planejamento inclui Vladimir como goleiro titular.

“Estamos conversando com o Santos, sim, porém nada oficial ainda”, disse Diogo Fernandes, coordenador de futebol do Avaí, à Gazeta Esportiva.

Vladimir vê com bons olhos mais um ano no Avaí, mesmo com a provável Série B. O goleiro está adaptado e não quer correr risco de voltar a ser reserva, como foi no Santos com Vanderlei e antes com Aranha. O cenário ideal seria a renovação no Peixe, com cláusula no Leão da Ilha para saída facilitada em caso de propostas da primeira divisão ou do exterior.

O superintendente de futebol Paulo Autuori vê a possibilidade de renovação com bons olhos e o caso está com o presidente José Carlos Peres. O Sport, atualmente no G-4 da Série B, voltou a procurar o goleiro recentemente e acompanha a situação.

Revelado pelo Alvinegro, Vladimir tem 30 anos e atuou 32 vezes em 2019, com 35 gols sofridos. O Avaí é o lanterna do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos.

