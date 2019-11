Autuori anuncia saída do Santos e fala em “visão distinta” do presidente

O superintendente de futebol do Santos, Paulo Autuori, anunciou a permanência no clube apenas até dezembro deste ano. O contrato terminaria apenas no fim de 2020.

Autuori explicou a decisão e lembrou da trajetória na sua carreira. Sutilmente, mostrou descontentamento com a falta de “estratégia” do presidente José Carlos Peres.

“Eu estarei até dezembro fazendo meu trabalho, mês que vem. Eu particularmente já defini. Eu me propus vir aqui (na sala de imprensa) poucas vezes e já vim três (para “apagar incêndios”). Não quero vir mais. Minha decisão, a minha, é em dezembro. Nenhuma (possibilidade de ficar em 2020)”, disse Autuori, nesta terça-feira.

“Eu sou homem de futebol e como tal tenho minhas ideias e opiniões. São minhas, exclusivamente. Tenho uma imagem que carrego com orgulho na minha carreira. Não de vitória ou títulos, hoje há necessidade de falar que é ganhador, não conheço ninguém que não queira ganhar. Para falar mais precisamente, nenhum profissional não quer ganhar. Costumo dar minha opinião sobre temas ligados ao futebol. Quando sinto que esses temas são colocados pela figura máxima da instituição de uma maneira que não concordo, por ter visão completamente distinta, volto ao último papo com vocês. Usei o termo incomodado. E decisão é essa. Adoro os funcionários, sei que estamos fazendo coisas, mas não posso entender determinados conceitos, falta de estratégia e isso é claro. Sampaoli irá se posicionar nisso, eu estou posicionado do meu lado e é o que eu tenho que fazer. Estou acostumado a tomar decisões e a ser claro”, completou.

Autuori falou que Jorge Sampaoli vai se posicionar sobre 2020, mas ainda não há nada marcado neste sentido. O superintendente de futebol terminará seu trabalho e ajudará no planejamento da próxima temporada.

