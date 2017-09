Atuando como segundo volante, Serginho vibra com novas chances no Santos

Na vitória do Santos sobre o Atlético-PR, no último sábado, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Levir Culpi promoveu a entrada de Serginho no segundo tempo. Antes disso, o jovem de 22 anos já havia atuado contra o Botafogo, no Rio.

Encostado no elenco nos últimos anos, o meia só atuou em três partidas com o alvinegro na temporada (entrou diante do Atlético-MG, em julho). ‘Renascendo’ com Levir, Serginho, que é meia de origem, tem atuado como segundo volante e vem agradando o comandante.

“Serginho entrou bem de novo (contra o Atlético-PR), tem treinado bem e é mais uma boa opção que ganhamos”, disse Levir Culpi.

“Estou muito feliz, estava há um tempo sem atuar, mas pelo Campeonato Brasileiro foi o segundo jogo que eu entrei em seguida, espero estar correspondendo e vou procurar melhorar cada dia mais para se Deus quiser um dia me tornar titular do Santos”, comemorou Serginho.

No total, Serginho têm 44 jogos e um gol marcado com a camisa santista. Sem espaço com Dorival Júnior, ele disputou o último Paulistão pelo Santo André. Já na temporada passada, o santista foi emprestado ao Vitória durante o Campeonato Brasileiro.