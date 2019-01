Atlético Nacional aceita proposta de R$ 15 milhões do Santos por Aguilar

O Atlético Nacional-COL aceitou nesta terça-feira uma proposta do Santos de 4 milhões de dólares (R$ 15 milhões) pelo zagueiro Felipe Aguilar, de 25 anos.

O valor é inferior à multa rescisória (R$ 19 milhões) e o Peixe pagará quando conseguir antecipar a segunda parcela da venda de Rodrygo ao Real Madrid – 20 milhões de euros (R$ 85 milhões).

O Alvinegro vê passagens aéreas para Aguilar e o espera entre quarta e quinta-feira no Brasil para acertar os últimos detalhes contratuais e fazer exames médicos.

Aguilar foi o melhor passador do Campeonato Colombiano e teve a indicação do técnico Jorge Sampaoli. Ele se juntaria a Yeferson Soteldo como novidades do elenco do Santos para 2019.