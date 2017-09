Artilheiro do Santos, Bruno Henrique quer acabar com seca em clássicos

O atacante Bruno Henrique tem sido fundamental para o Santos na temporada 2017. No clube desde janeiro, o atacante é o artilheiro do Peixe no ano com 16 gols marcados. Apesar de ser dono desta boa marca e de oito assistências em 44 jogos, o camisa 27 ainda não marcou gols em clássicos.

Concentrado no duelo contra o Palmeiras, neste sábado, às 19h (de Brasília), em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, Bruno quer quebrar este tabu pessoal e ajudar o time de Vila Belmiro a seguir forte na luta pelo título.

“Fazer gol sempre é bom. O gosto é melhor ainda quando se trata de um clássico. Espero estar bem no sábado para fazer um grande jogo e, se Deus quiser, conseguir fazer um gol para ajudar a equipe a sair com a vitória mais uma vez”, disse o santista.

Dez pontos atrás do Corinthians, primeiro colocado, e um a frente do Palmeiras, quarto, o Santos quer encurtar a diferença para o líder do Nacional e se distanciar do oponente desta rodada. Ciente da importância deste duelo, Bruno Henrique encara seu sétimo clássico pelo Peixe como uma ‘final’ e promete muita raça dentro de campo para garantir a vice-liderança nesta rodada.

“É um jogo de seis pontos, um jogo que pode definir os times que estão na parte de cima da tabela. A gente vai para o jogo de nossas vidas, sabemos da importância da partida. Precisamos ter uma boa atuação e sair com a vitória para conseguirmos chegar mais próximo do Corinthians”, ressaltou.