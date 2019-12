Arthur Gomes avalia ano “muito feliz” e espera voltar ao Santos em 2020

Arthur Gomes foi emprestado pelo Santos e teve boa temporada pela Chapecoense, mesmo com o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

O atacante foi titular com frequência e fez quatro gols em 30 partidas pela Chape na primeira experiência como profissional fora do Peixe.

“Quero agradecer à Chapecoense pela oportunidade de vestir essa camisa, conhecida mundialmente. Apesar do rebaixamento, eu fui muito feliz lá e tenho só a agradecer a todos pela experiência que conquistei nessa temporada, pelos gols que pude fazer

para ajudar a equipe e pelos números que alcancei nesse ano, disse Arthur.

Sondado por algumas equipes, como a Internacional de Limeira do técnico Elano, Arthur Gomes tem contrato no Alvinegro até dezembro de 2021 e espera retornar.

“Ainda não sei o que será da próxima temporada. Deixei essas questões nas mãos dos meus empresários, tenho contrato com o Santos até 2021. Se eu voltar, ficarei muito feliz em vestir a camisa do Peixe mais uma vez e poder dar o meu melhor. Vou pensar um passo de cada vez, buscar meus objetivos e quero voltar com tudo e fazer um bom ano em 2020,” concluiu.