‘Arrepiado’ com bênção de Pelé, Jair Ventura não teme pressão no Santos

Jair Ventura foi apresentado oficialmente pelo Santos nesta sexta-feira, na Vila Belmiro. Acertado com o Peixe desde dezembro, o treinador afirmou que não teme a pressão por resultados logo no início da temporada.

“A paciência é igual para todos os treinadores, e tudo vem junto com os resultados. É uma situação que não me preocupa, apesar de jovem estou me preparando para esse momento. Estive um ano e meio a frente de um clube grande, que é o Botafogo”, disse o técnico em seu primeiro contato com a imprensa.

Logo após o anúncio de Jair, na última terça, Pelé usou seu Twitter para desejar sorte ao treinador, que é filho de Jairzinho, um dos maiores ídolos da história do Botafogo e jogou com o Rei na seleção brasileira nos anos 1960 e 1970. O comandante se disse emocionado com a bênção.

“É um orgulho. Fiquei todo arrepiado quando eu vi. Perguntei até se era verdade. Não vejo como pressão. Foi motivo de muita honra. Queria aproveitar o momento e agradecer ao nosso Rei. Espero corresponder. É uma grande responsabilidade”, disse Jair.

Ao lado do executivo de futebol Gustavo Vieira, que também foi apresentado nesta sexta, o técnico já vem trabalhando nos bastidores do clube há mais de três semanas.

“Eu já venho conversando com o Gustavo há um tempo, estamos falando das contratações. Não vamos revelar nomes para não atrapalhar as negociações. Foram duas perdas grandes, que são Ricardo Oliveira e Lucas Lima, ambos muito bons. Mas estamos trabalhando para suprir a falta. Mesmo assim, o grupo é muito qualificado, com bons meninos”, concluiu o técnico.