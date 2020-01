Apresentado no Santos, Madson diz que seu estilo “é o contrário” de Victor Ferraz

Madson vestiu a camisa 13 do Santos e foi apresentado oficialmente no fim da manhã desta quinta-feira, no CT Rei Pelé. Ele chega para substituir o “ídolo” Victor Ferraz e brigar por posição com Pará.

“Fissurado” em assistir futebol, Madson explicou as diferenças no estilo de jogo para Ferraz.

“Ele (Victor Ferraz) é um jogador mais técnico, de construção curta, joga por trás da linha ofensiva. Bom passe, mas pouca infiltração e linha de fundo. Sou o contrário, dou opção na frente, principalmente de ultrapassagem, atacar espaço e chegar na área. Quem vai dar o feeling é o Jesualdo, vamos treinar e ele vai me orientar. Quero assimilar o mais rápido possível”, disse Madson.

Madson também elogiou Pará e quer aprender com o companheiro de posição no Peixe.

“Com certeza. Pará tem história no Santos, conquistou títulos, Paulista, Copa do Brasil, tem peso grande no elenco. Venho para ajudar, aprender e aprender com ele também. Conhece o Santos, jeito de jogar, clima, está bem ambientado. Espero entrosar o mais rápido possível, fazer meu trabalho e deixar nas mãos do torcedor. Quem o professor utilizar, o Santos estará bem servido na lateral”, afirmou o camisa 13.

Madson foi envolvido em troca com Victor Ferraz no Grêmio. Ele tem 28 anos, esteve no Athletico-PR em 2019 e assinou até dezembro de 2022.