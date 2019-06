Aposta do presidente se recupera e é liberado para jogar pelo Santos

Anderson Ceará deve voltar a jogar pelo Santos ainda neste mês, pelo Campeonato Paulista Sub-20 e Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

O meia de 20 anos, aposta do presidente José Carlos Peres, está recuperado de lesão no ligamento cruzado do joelho direito, em novembro de 2018. Ele foi liberado para atuar na última quarta-feira, depois de reavaliação.

Ceará já treina com bola e será integrado aos sparrings de Jorge Sampaoli nos próximos dias. A previsão é de mais 10 dias para ficar à disposição.

“Será nosso camisa 10 muito em breve. Fui buscá-lo de volta ao Santos. Ele estava na Holanda”, disse o presidente José Carlos Peres, à Gazeta Esportiva, em outubro.

O presidente lembrou da rápida passagem de Ceará pelo PSV Eindhoven-HOL durante impasse contratual no Peixe, em 2018. O vínculo do Menino da Vila no Alvinegro vale até 30 de junho de 2021.

