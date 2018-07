Após teste no México, dupla da base volta à equipe sub-23 do Santos

Integrados à delegação do Santos para os amistosos contra Monterrey e Querétaro, no México, o meia Fernando Medeiros e o atacante Diego Cardoso voltarão à equipe sub-23.

A dupla revelada nas categorias de base do Peixe treinou com o grupo principal nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, mas foi avisada sobre o retorno ao time de aspirantes. O elenco dirigido por Leandro Mehlich disputa o Campeonato Brasileiro da categoria.

Fernando Medeiros, de 22 anos, que entrou nos minutos finais do empate em 0 a 0 com o Querétaro, na última terça-feira, tem contrato até dezembro e negocia a renovação. Seus representantes afirmam que há dois clubes da Série A interessados.

Diego Cardoso tem 24 anos e foi sondado por clubes de Portugal e Japão recentemente. O atacante tem vínculo até 15 de dezembro de 2019 e a sua situação contratual é mais segura para o alvinegro.

O volante Guilherme Nunes e o meia Gabriel Calabres também podem reforçar o sub-23, mas não em definitivo. Os dois devem jogar um amistoso neste sábado pelo time B.