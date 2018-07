Após foto de criança viralizar, Santos estampará ONG no uniforme

O Santos estampará a ONG Missão África na omoplata (em cima do peito) do uniforme para as partidas contra Palmeiras e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. O Peixe ainda doará R$ 1 por público presente nos jogos (se o público total for de 30 mil, por exemplo, R$ 30 mil serão transferidos). O clássico será no Pacaembu e o duelo diante dos cariocas provavelmente na Vila Belmiro.

A ação humanitária foi motivada por uma foto de João Chico, uma criança de seis anos da comunidade de Nhahminjale, no Moçambique. A embaixadora Rafaella Kalimann fez a fotografia e ela repercutiu pelas redes sociais. O garoto tinha a camisa do alvinegro e uma bola de retalhos.

“A foto do menino africano com a camisa do Santos tocou a todos. Idealizamos uma ação que fosse efetiva em prol do trabalho da ONG Missão África que, além de darmos visibilidade à causa em dois grandes confrontos contra Palmeiras e Flamengo, mobilizasse a torcida para que tenhamos a maior doação financeira possível. O Santos Futebol Clube parou uma guerra na África. Em um continente tão simbólico e importante em nossa gloriosa história, tínhamos a obrigação de valorizar este grande gesto partindo do jovem João Chico”, disse opresidente José Carlos Peres.

“Contamos com nossa torcida, seja comparecendo nos dois jogos, seja em doações diretas para a Missão África que divulgaremos em nossas redes. Com estas diversas ações programadas para dois grandes jogos, pretendemos colaborar com exposição da marca e incentivos financeiros para que suas ações no continente africano sejam fortalecidas, sempre traçando um paralelo importante com a força de nossa torcida presente no estádio”, declarou Marcelo Frazão, executivo de marketing.

Além do “patrocínio” e da doação, o Santos estampará uma faixa da ONG antes e no intervalo dos jogos, bem como um vídeo do trabalho da Missão África no telão.