Após “festa em casa” pela ida ao Santos, zagueiro ajeita defesa e impressiona na base

O início da passagem do zagueiro Alex Nascimento pela equipe sub-20 do Santos impressiona. O time havia sofrido gols em todas as seis rodadas do Campeonato Paulista antes de sua chegada. Agora, são quatro jogos sem ser vazado, com três vitórias e um empate, e dois gols do ex-jogador do Fluminense.

Depois de jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Tricolor das Laranjeiras, o defensor de 19 anos foi contratado pelo Peixe em maio e causou uma “festa” na família santista.

“Sou natural de Ribeirão Preto, cresci vendo a geração de Diego, Robinho, Alex e Renato. Minha família inteira é santista. Quando pintou o interesse do Santos foi uma festa em casa. A primeira vez que pisei em um estádio foi na Vila Belmiro quando eu tinha oito anos, entrei em campo com os jogadores. Minha estreia como profissional também foi na Vila Belmiro pelo Fluminense e tenho certeza de que meu primeiro título profissional será com com essa camisa e também na Vila. Aqui me sinto em casa e estou muito feliz”, disse Alex, à Gazeta Esportiva.

Com experiência como profissional no Fluminense, Alex espera manter o momento “acima de suas expectativas” para chamar a atenção de Jorge Sampaoli no grupo principal. Os concorrentes atuais são Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique, Luiz Felipe, Kaique Rocha, Wagner Leonardo e Jackson Porozo.

“Cheguei ao clube muito motivado e confiante de que poderíamos fazer juntos um bom trabalho. Isso está sendo refletido dentro de campo. Imaginei que poderia ser bom, mas este início, com dois gols nos primeiros jogos e sem ser vazado até aqui, superou minhas próprias expectativas”, analisou o zagueiro.

Com Alex, a equipe sub-20 do Santos empatou com o Santo André e venceu o Taboão da Serra, EC São Bernardo e Água Santa. Os Meninos da Vila ocupam o quarto lugar do Grupo 5, com 15 pontos.

