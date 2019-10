Após estreia por pouco, Sampaoli diz que tenta “adiantar tempo” de Jobson no Santos

O técnico Jorge Sampaoli diz que tenta “adiantar o tempo” de Jobson no Santos. O volante foi contratado em abril e ainda não estreou.

Os primeiros minutos pelo Peixe quase ocorreram na última quarta-feira, no clássico contra o Palmeiras, na Vila Belmiro. Jobson aqueceu para entrar, mas a arbitragem terminou o jogo aos 45, sem acréscimos.

“Jobson tem um passe muito importante. É importante que seja à serviço da equipe. Tem técnica e tem que ser relacionada com nosso jogo. Uns adaptam rápido, outros não. Trabalhamos com ele para adiantar o tempo, depende dele. Todos estão na mesma situação. Ninguém imaginou Tailson, Pará e Jean Mota (titulares). Eu trato de ter um elenco sem equipe fixo, gerando concorrência o tempo todo e deixando todos preparados. Podemos aproveitar a técnica do Jobson e isso seria uma ajuda”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

Jobson tem 24 anos e Sampaoli entende que ainda não houve o entendimento total do modelo de jogo. O treinador é questionado frequentemente sobre a ausência do meio-campista.

Jobson foi destaque do Red Bull Brasil no Campeonato Paulista e seu contrato vai 15 de abril de 2024.