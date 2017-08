Após empate com Flu, Levir não acredita no Santos campeão brasileiro

Conhecido por suas entrevistas bem-humoradas e cheias de sarcasmo, Levir Culpi brincou a possibilidade do Santos conquistar o título do Campeonato Brasileiro deste ano. Após o empate em 0 a 0 com o Fluminense, na última segunda-feira, no Pacaembu, o treinador manteve a esperança, mas admitiu que o Peixe dificilmente ficará com a taça.

“Eu não acredito no Santos campeão, mas ainda é possível”, disse Levir em entrevista ao programa “Bem, Amigos!”, do SporTV.

O técnico do alvinegro ainda deu uma ‘cutucada’ em Renato Gaúcho. O treinador do Grêmio chegou a afirmar que o líder Corinthians iria “despencar” no torneio. Dias depois, o comandante do tricolor gaúcho corrigiu sua declaração e disse que acreditava apenas que o Timão teria tropeços no restante do Brasileirão.

“Eu acho que o Corinthians e o Grêmio vão despencar” brincou Levir.

Com a igualdade com o Fluminense, o Santos chegou aos 36 pontos e segue a 11 de distância do líder Corinthians, que tem um jogo a menos na tabela.