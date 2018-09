Após denúncia, presidente do Santos lamenta compra de votos: “Revoltante”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, emitiu uma nota oficial no site para lamentar a compra de votos entre associados antes da assembleia do próximo sábado, na Vila Belmiro, para decidir ou não pelo impeachment.

Em matéria publicada nesta quarta-feira, o GloboEsporte.com mostrou Henrique Oliveira, empresário de jogadores, oferecendo dinheiro, camisas e ingressos em camarote para um associado do Santos inadimplente votar a favor do impeachment. Um vídeo mostra R$ 250 dados para o homem, que foi até a secretaria social, pagou R$ 243, devolveu R$ 7 e ainda deu a nota fiscal.

“É revoltante como eles tratam o clube sem nenhum respeito pelo torcedor. Mas não é surpresa este tipo de procedimento. Estamos faz tempo denunciando e alertando o conjunto de forças que estão mobilizadas pelo impeachment desde o início utilizando todo tipo de fraude, intimidação e compra de votos para tomarem o poder.

Isso deixa cada vez mais claro que o processo tem três embasamentos:

– Por eu não ter cedido aos interesses pessoais e financeiros do grupelho político e de seus agentes que há anos atuam no Santos;

– Por eu ter começado um processo de reestruturação e dispensa de funcionários que há anos trabalhavam no Clube na base do aparelhamento e cabide de empregos, sem atender critérios de competência;

– Por eu ter quebrado o sistema e paradigma estrutural – profissionalização – o que incomodou muitos padrinhos e pessoas que tomavam o Santos para si, como algo seu, e não de seus apaixonados torcedores.

Por fim, torcedor santista, isso é só mais uma prova do que digo há tempos. Apesar de ser um processo político, o impeachment é movido, financiado e abastecido por interesses econômicos, que lesaram o clube em milhões nos últimos anos e que enfim foram encerrados nesta gestão.

Essa é guerra que enfrentamos. De um lado a luta para entregar o Santos FC para seu torcedor, com ingressos baratos, dívidas pagas, patrocínios e profissionalização. De outro empresários sem a generosa teta que alimentou um seleto grupo de agentes.

Por isso, peço novamente que o sócio se mobilize. O sócio que ama o clube, que paga suas mensalidades com seus próprios rendimentos, o sócio que não tem interesse financeiro, nem de emprego ou político. A única força viva do clube é o seu associado que quer o bem do clube e não bens do Santos.

Votem no sábado, venham até a Vila Belmiro dizer para quem você quer entregar o Santos FC.

JC Peres”