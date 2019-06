Após decisão de última hora, Sampaoli mantém dúvida entre Vanderlei e Everson no Santos

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, ainda não está decidido entre Vanderlei e Everson. No jogo contra o Atlético-MG, no último domingo, a opção foi pelo camisa 22.

Sampaoli comunicou a decisão ao preparador de goleiros Arzul pouco antes da partida começar. Até então, a premissa era de Everson na Copa do Brasil e Vanderlei no Campeonato Brasileiro. Com a eliminação para o Galo, o primeiro foi mantido.

“É uma decisão esportiva. Neste momento, elegi a Everson, nada mais que isso”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

O treinador não descarta escalar Vanderlei contra o Corinthians, quarta-feira, na Vila Belmiro, mas deve escolher Everson novamente por conta do ritmo de jogo. A decisão final será tomada com calma durante os treinamentos da pausa para a Copa América. Como há apenas um campeonato em disputa, não haverá mais rodízio no segundo semestre.

O argentino vê bom nível nos dois goleiros, porém, tende por Everson pela qualidade com os pés e noção maior de posicionamento para atuar como um “líbero” e interceptar lançamentos nas costas dos zagueiros. Em contrapartida, a liderança no elenco é levada em consideração.

Essa escolha de Sampaoli preocupa quem convive nos bastidores do CT Rei Pelé. Vanderlei é o “vice-capitão” e era titular absoluto desde 2015. O goleiro é muito querido pelos companheiros de elenco e a maioria entende que Everson não fez o suficiente para tirá-lo da posição.

