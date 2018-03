Após anunciar renovação no Santos, jovem reforça o Internacional

Sebastian, um dos destaques do Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro, assinou contrato com o Internacional nesta segunda-feira. O curioso é que o jovem de 19 anos chegou a anunciar uma renovação de contrato no Peixe em fevereiro.

O próprio meio-campista e a sua assessoria de imprensa informaram um acordo com o alvinegro por duas temporadas. Dirigentes do clube, porém, afirmam que nunca houve um acerto e que o atleta “forçou a barra” ao publicar uma foto assinando um outro documento. Livre no mercado, o Inter o procurou. Sebastian se explicou por meio de suas redes sociais.

“Caros seguidores e torcedores do Santos, venho através desse post comunicar e me desculpar pela minha publicação sobre a renovação com o Santos! Por conta de várias situações e complicações referentes ao meu contrato e a diretoria, eu, infelizmente, não faço mais parte do Santos”, escreveu, antes de postar uma foto com a camisa do Internacional.

No Colorado, Sebastian chega, a princípio, para a equipe sub-20. Ele pode atuar como volante, meia e até como um ponta, posições desempenhadas durante a Copinha pelo Santos.