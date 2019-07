Alvo do Santos, Hernani é negociado pelo Zenit ao Parma

Alvo do Santos, Hernani atuará pelo Parma (ITA) na próxima temporada europeia. O Zenit (RUS) negociou o volante por empréstimo de um ano, com compra obrigatória de 6 milhões de euros (R$ 25,6 mi). A informação foi publicada pelo jornalista Gianluca Di Marzio e confirmada à Gazeta Esportiva pelo empresário Luiz Roberto Zini Jr.

Em contato com a reportagem, o presidente do Peixe, José Carlos Peres, disse que a pedida do Zenit foi mesmo de 6 milhões de euros e não faria sentido trazê-lo por empréstimo sem a possibilidade de contratar em 2020.

Hernani tem 25 anos e esteve na mira do Santos em pelo menos outras duas oportunidades. O jogador se destacou pelo Athletico-PR antes de ser vendido ao Zenit e atuar emprestado ao Saint-Éttiene (FRA) entre 2017 e 2018.

Sem Hernani, o Peixe segue à procura de um substituto para Jean Lucas, negociado com o Lyon (FRA). O técnico Jorge Sampaoli exige a chegada de mais um jogador para o meio-campo.

