Alison treina à parte no Santos e é duvida para a partida contra o Botafogo

Depois de um corte no pé na última sexta-feira, Alison foi reavaliado nesta segunda e treinou à parte no CT Rei Pelé para manter o condicionamento físico.

Dessa forma, o volante é dúvida no Santos para enfrentar o Botafogo, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Ribeirão Preto, pela 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O Peixe já está classificado e jogará contra o Red Bull Brasil nas quartas de final. Para decidir em casa, o Alvinegro precisa vencer e torcer para o RB tropeçar diante do Guarani.

O corte contuso foi na região dorsal e um ponto foi dado pelo departamento médico do Peixe. Depois da sutura, o volante, com muita dor, tomou analgésico, antibiótico e anti-inflamatório e iniciou a fisioterapia.

Alison tropeçou em um companheiro com chuteira de alumínio. O corte, porém, não foi profundo. O jogador será reavaliado nesta terça, véspera da partida pelo Paulistão.

