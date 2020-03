Alison, do Santos, evolui em tratamento convencional e pode voltar antes do previsto

O Santos paralisou as atividades em meio ao novo coronavírus, mas deixou o departamento médico aberto no período da manhã. E Alison tem aproveitado bem.

O tratamento convencional após ruptura parcial em ligamento do joelho direito está funcionando. O volante faz fortalecimento no local e evolui muito bem, especialmente entre a semana passada e essa.

O prazo de recuperação inicialmente era de dois meses, mas pode ser menor. A lesão foi sofrida no dia 29 de fevereiro, no clássico contra o Palmeiras. Não se sabe quando o futebol brasileiro será retomado, mas há a expectativa do capitão não ser mais desfalque.

O Peixe, oficialmente, não explica a lesão de Alison – o problema foi antecipado pela Gazeta Esportiva. O meio-campista foi avaliado pelo DM santista e também por um profissional de sua confiança.

O caso é semelhante ao do primeiro semestre de 2018, quando houve receio de algo grave e nenhuma intervenção ocorreu. Alison teve quatro cirurgias neste mesmo joelho anteriormente e ficou feliz por não precisar da quinta.

