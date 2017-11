Ainda com futuro indefinido, Lucas Lima vê pressão aumentar no Santos

A situação de Lucas Lima está começando a ficar insustentável no Santos. Ainda sem definir para onde irá em 2018, o meia viu seu futebol despencar nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e passou a ser ‘perseguido’ pela torcida do Peixe.

Durante a derrota para a Chapecoense, nesta segunda-feira, na Arena Condá, o camisa 10 ficou sumido e acabou sendo sacado pelo técnico Elano aos 7 minutos do segundo tempo para a entrada de Jean Mota.

O contrato de Lucas Lima termina no dia 31 de dezembro e ele não deve ficar no Santos. Uma proposta de renovação foi feita pelo alvinegro em junho, mas ainda não tem resposta. O rival Palmeiras aparece como um dos possíveis destinos, porém, o meia só irá para o rival se não aparecerem ofertas de grandes clubes da Europa.

“Em janeiro ele faz o que quiser da vida dele, mas até lá eu conto com ele aqui. Não sei (sobre a renovação de Lucas Lima). Não sou eu que resolvo isso. Não me meto. Cada um tem sua maneira de se comportar. Eu coloco quem for melhor para o Santos”, disse o técnico Elano após o revés para a Chape.

Faltando apenas quarto rodadas para o término do Campeonato Brasileiro e com o Santos oficialmente fora da luta pelo título, a pressão sobre Lucas Lima deve aumentar bastante nas próximas semanas, principalmente nos jogos contra Grêmio, domingo, e Avaí, no dia 3, que acontecerão na Vila Belmiro.