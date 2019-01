Aguilar se apresenta e espera repetir história do Atlético Nacional no Santos

Com a camisa 26, Felipe Aguilar foi apresentado como reforço do Santos na manhã desta terça-feira, pelo executivo de futebol Renato.

O zagueiro de 26 anos cita suas características e espera repetir no Peixe a trajetória de títulos feita no Atlético Nacional-COL.

“Em Colômbia tive seis anos de Atlético Nacional, alcancei um amadurecimento importante. Consegui títulos importantes, esse é o terceiro clube da minha carreira. Ganhamos torneios nacionais e internacionais, fui chamado para a seleção em alguns ciclos. Meu crescimento passa pelo Santos para consolidar minha carreira e buscar meus objetivos. Espero com o Santos também ter uma história particular, com meu trabalho, meu esforço e dedicação, conseguindo coisas importantes, me consolidar. Clube grande, de história e tradição, que merece sempre brigar por títulos. Temos a Sul-Americana e vamos buscar esse objetivo”, disse Aguilar.

“Recém chego, me entroso. O corpo técnico tem conceitos similares aos que trabalhei no Atlético Nacional. Ideia deve ser absorvida rápido. É dia a dia, com o passar dos dias melhorarei. E a concorrência é saudável.. Me acomodo mais pela direita, mas também joguei pela esquerda. Tenho bom passe e jogo aéreo, espero mostrar essas características no campo de jogo”, completou.

Aguilar espera ser regularizado para estar à disposição diante do São Bento nesta quinta-feira, em Sorocaba, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.