Aguilar perde espaço e não é nem cotado para vaga na defesa do Santos

Exigência de Jorge Sampaoli e titular absoluto no início da temporada, o zagueiro Felipe Aguilar perdeu espaço no elenco do Santos.

O colombiano não atua há oito rodadas do Campeonato Brasileiro e não tem feito parte do rodízio do técnico argentino. No período, os concorrentes Gustavo Henrique (8), Lucas Veríssimo (7), Luan Peres (3) e Luiz Felipe (2) atuaram.

O Peixe tem uma vaga em aberto para a partida contra o Goiás neste sábado, no Serra Dourada, pela 32ª do Brasileirão: Gustavo foi expulso diante do Avaí e está suspenso. Luiz Felipe entrou durante a última partida e Luan Peres treinou como titular. Aguilar não foi cotado.

A provável escalação para enfrentar o Esmeraldino é: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

O “sumiço” de Felipe Aguilar tem a ver com erros individuais consecutivos, como nos jogos contra São Paulo e Fortaleza. O defensor de 26 anos perdeu confiança e o rendimento caiu.

O Santos pagou R$ 15 milhões por 100% dos direitos econômicos do zagueiro ex-Atlético Nacional. O contrato vai até 2023.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com