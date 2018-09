Advogada cobra 13 milhões na Justiça e bloqueia contas do Santos

A advogada Fátima Cristina, da empresa Bonassa Bucker, entrou na Justiça contra o Santos para cobrar aproximadamente R$ 13 milhões e bloqueou as contas do clube.

O departamento jurídico do Peixe pediu a suspensão da ação executiva de cobrança e espera pelo fim da penhora dos ativos financeiros.

Fátima prestou diversos serviços ao alvinegro na gestão do ex-presidente Modesto Roma. De acordo com o Portal da Transparência, a empresa fez cobranças maiores sem aprovação, contratos sem assinatura do Santos, entre outros problemas.

Os custos foram de R$ 9.971.271,00 no projeto para entrar em acordo com a Doyen Sports, R$ 1.177.901,79 de “consultoria jurídica”, R$ 638.968,95 do “Projeto Teisa”, R$ 400 mil do “Projeto Espanha”, R$ 325.767,92 do “Projeto Sports10”, R$ 247.684,06 do “Projeto Audax” e, por fim, R$ 202.396,00 em serviços para a presidência. Um total de R$ 12.963.989,72.