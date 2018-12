Juiz é agredido na final do Pernambucano sub-20 e Santa Cruz repudia ato

A final entre entre Santa Cruz e Porto pelo Campeonato Pernambucano Sub-20 não terminou bem. Após a vitória por 3 a 2 e título dos caruaruenses, na última quinta-feira, na Arena de Pernambuco, que recebeu a Copa do Mundo, o árbitro Tiago Nascimento dos Santos disse ter sido agredido por “torcedores e gente com o uniforme da comissão técnica” do Tricolor.

Imagens internas da Arena mostram o trio de arbitragem da partida sendo perseguido por um grupo de pessoas nos corredores que dão acesso aos vestiários do estádio. Em determinado momento, o árbitro principal do duelo leva um chute de um torcedor até agora não identificado e depois, escorrega, caindo e batendo a cabeça no chão.

Nesta sexta-feira, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF), proibiu o juiz de conceder entrevistas e repudiou os atos, assim como o próprio Santa Cruz.

Pelas redes sociais, o Tricolor escreveu: “Em primeiro lugar, registrar o veemente repúdio a todo ato de violência cometido contra qualquer pessoa que seja. Lamentar profundamente os atos de violência que todos os profissionais presentes na Arena Pernambuco possam ter sofrido; O Santa Cruz, como medida reativa, irá apurar as circunstâncias em que os fatos se deram e, em caso de evidência de participação de qualquer integrante do Clube, afasta-lo imediatamente de suas funções. Por fim, deixa claro que o Clube colaborará com todas as instituições para que os envolvidos sejam devidamente responsabilizados”.