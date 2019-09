Roma bane torcedor por toda a vida por racismo contra brasileiro

A Roma anunciou, na manhã desta sexta-feira, que decidiu banir o torcedor que publicou mensagens racistas na internet contra o zagueiro brasileiro Juan Jesus. Segundo publicado no Twitter, o indivíduo não poderá mais estar presente em qualquer uma das partidas da equipe, por toda a vida.

O clube explicou que apresentou a denúncia à política contra o titular de uma conta no Instagram por “insultos racistas repugnantes” contra Juan Jesus. O internauta em questão chamou o jogador de “maldito macaco”.

“O proprietário do Instagram abaixo enviou a Juan Jesus repugnantes ofensas racistas via Mensagem Direta hoje. Nós denunciamos a conta para a polícia italiana e denunciamos a conta ao Instagram. A pessoa responsável será banida dos jogos da Roma por toda a vida”, anunciou o clube em sua conta no Twitter.

As partidas da Série A italiana registram, com frequência, episódios de racismo. Na atual temporada, o belga de origem congolesa Romelu Lukaku, da Inter de Milão, e o marfinense Franck Kessié, do Milan, foram vítimas de gritos de macaco, que não resultaram em qualquer punição para os torcedores.