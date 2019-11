Real Madrid pode envolver Bale na negociação por Sterling, diz jornal

Recebendo poucas oportunidades de Zidane, o atacante Gareth Bale pode estar vivendo seus últimos meses no Real Madrid. Com grande valor de mercado, o galês pode ser aproveitado como uma moeda de troca pelo clube espanhol, que agora visa a contratação de Raheem Sterling, do Manchester City.

De acordo com informações publicadas pelo jornal Sky Sports, o Real Madrid estaria disposto a desembolsar a quantia de 70 milhões de libras (cerca de R$ 360 milhões) para contar com o atacante inglês. Além do dinheiro, a negociação poderia envolver a ida de Bale para o City.

A boa fase de Sterling, no entanto, pode fazer com que o seu valor de mercado seja muito superior ao estipulado pelos espanhóis, chegando a 198 milhões de libras (aproximadamente R$ 1 bilhão). A tendência é que o Manchester City dificulte a saída de um de seus principais jogadores.

Mesmo após contratar Eden Hazard, o Real Madrid segue em busca de um nome de peso para repor a ausência de Cristiano Ronaldo. Desde a saída do craque português, os Merengues têm sofrido com a instabilidade.

