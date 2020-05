Portuguesa lança camisa comemorativa e anuncia “Drive Thru da Lusa”

A Portuguesa iniciou as comemorações do centenário do clube. Nesta sexta-feira, pelo Instagram, foi revelada a nova camisa comemorativa em homenagem a data de fundação, 14 de agosto de 1920.

“Nossa camisa comemorativa resgata a origem do cube e remete à sua fundação, em 1920, quando a Lusa jogava de vermelho. O novo uniforme traz também o primeiro escudo utilizado pela Portuguesa, o mesmo que Portugal carrega em sua bandeira. A escolha da cor verde para o uniforme dos goleiros é uma referência à bandeira portuguesa”, escreveu o perfil oficial.

Já neste sábado, outra novidade foi divulgada. Sem maiores detalhes, o clube anunciou o “Drive Thru da Lusa”, um programa que, ao que tudo indica, dará acesso à loja de produtos do time para torcedores que estiverem de carro.

“Dando continuidade a ação social e criando uma alternativa para você ter seu manto sagrado, vem aí o Drive Thru da Lusa!”, postou o perfil, junto a um vídeo mostrando automóveis entrando no Estádio do Canindé. Ainda não há data para o início do projeto.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com