Militão é afastado pelo Porto por uma partida após festa em boate

Se dentro de campo Éder Militão vem chamando atenção pelo ótimo rendimento e pelo futebol apresentado com a camisa do Porto ao ponto de despertar o interesse e ser colocado como atleta do Real Madrid a partir da próxima temporada, fora das quatro linhas o brasileiro acumulou um deslize. Após passar boa parte da madrugada em uma boate na cidade portuguesa, o ex-são paulino foi afastado por uma partida.

De acordo com os jornais A Bola e Record, Militão participou da comemoração de aniversário do também zagueiro brasileiro Luizão, atualmente no Porto B, em uma boate e passou boa parte da madrugada no local. O fato irritou os dirigentes dos Dragões, que aplicaram uma punição ao brasileiro, após o próprio admitir o erro de conduta. Aniversariante do dia, Luizão também deve ser punido.

Desde que Sergio Conceição assumiu o comando do Porto, atos de indisciplina não são tolerados. Um dos principais nomes da equipe, o atacante Marega chegou a ficar afastado, assim como o brasileiro Jorge, mais recentemente. O lateral, aliás, foi “rebaixado” ao time B e vem sendo especulado para reforçar o Santos pelo restante do ano.

Por conta da punição, Militão sequer fez parte da delegação que viaja para enfrentar o Tondela. Com isso, a formação titular deve ser formada por Pepe e Felipe. Com a contratação do luso-brasileiro, o jogador formado nas categorias de base do São Paulo em Cotia voltou a atuar na lateral-direita, onde fez sucesso pelos lados do Morumbi, principalmente com Dorival Júnior.

Com 53 pontos em 22 rodadas, o Porto é o líder do Campeonato Português, mas vê o Benfica muito próximo. Um tropeço dos Dragões frente ao Tondela, inclusive, pode tornar os encarnados os novos líderes da competição nacional.