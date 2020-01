Ponte Preta anuncia retorno do zagueiro Cléber Reis, que pertence ao Santos

Neste domingo, a Ponte Preta anunciou oficialmente o retorno do zagueiro Cléber Reis, que pertence ao Santos. O jogador de 29 anos assinou com a Macaca por empréstimo até o final do ano. Em 2019, o defensor disputou a a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Oeste.

“Pra mim é uma honra voltar ao clube que me projetou, me deu oportunidade quando eu estava no Catanduvense. A mesma comissão me escolheu pra eu estar aqui e estou muito satisfeito em voltar ao lugar onde fui feliz e onde vou ser feliz, mais ainda, mais uma vez”, declarou Cléber ao site oficial do clube.

“Tive conquistas aqui e espero ter mais, colocar a Ponte no lugar onde ela deveria estar. Vim para fazer meu melhor e quero agradar não só a comissão e os colegas, mas a todos os torcedores. Vou me dedicar muito, trabalho não vai faltar em nenhum dia: estamos projetando um bom desempenho, queremos fazer um bom Paulista e depois conquistar o acesso para colocar a Ponte na elite do futebol Brasileiro”, completou o jogador.

Revelado pelo Paulista, o zagueiro se destacou na Ponte Preta entre 2012 e 2013. Então, foi contratado pelo Corinthians e, posteriormente, transferido para o Hamburgo, da Alemanha. Ele ainda acumula passagens por Coritiba, Paraná e Oeste. Com a camisa do Peixe, não conseguiu se firmar e e fez apenas seis jogos antes de iniciar uma sequência de empréstimos.