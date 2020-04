Zico cobra profissionalismo de Neymar e dispara: “Inter não deu tempo para entender Gabigol”

Zico está insatisfeito com a postura de Neymar. Em entrevista concedida ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o ídolo do Flamengo falou que o craque do PSG deveria se espelhar mais em Cristiano Ronaldo e Messi.

“Gosto muito do Ney, o seu jeito de jogar é incrível. Mas ele precisa ser mais profissional, como Ronaldo e Messi, que vivem pelo futebol. Ney tem muitos pensamentos que o distraem”, comentou.

Em seguida, Zico revelou que conversou diretamente com o camiseta 10 da Seleção Brasileira.

“Eu falei para ele recentemente, pedi para ser mais profissional. Ele tem 28 anos ainda, e o PSG tem uma excelente equipe, podem vencer a Champions. Dependerá da sua qualidade durante todo o torneio, não em só um jogo. Agora Ney tem mais experiência e maturidade”, destacou.

Ainda na mesma entrevista ao periódico italiano, o Galinho comentou a respeito da passagem fracassada de Gabigol, do Flamengo, na Europa.

“Para os atacantes, jogar na Itália é duro. Antes nós íamos mais maduros. E se um clube te chama ainda jovem, tem que te conhecer muito bem. A Inter não deu tempo de entender o Gabriel, que tipo de jogo o favorecia, como usá-lo melhor”, explicou.

Por fim, Zico comentou a respeito da situação de Lucas Paquetá, que ainda não engrenou desde que saiu do Flamengo para jogar no Milan, da Itália.

“Lamento muito, porque ele tem muita qualidade. É preciso dar tempo para ele adaptar-se ao futebol italiano, a uma equipe que mudou tanto, tanto na parte técnica quanto no planejamento. Com 22 anos, não pode resolver tudo no Milan”, finalizou.

