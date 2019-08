Torcida do PSG xinga Neymar na estreia do PSG no Campeonato Francês

Durante a estreia do PSG no Campeonato Francês, a torcida da equipe parisiense se voltou contra Neymar. Insatisfeitos com a novela envolvendo sua saída ou não do clube, os torcedores xingaram o atleta brasileiro, chamando-o de “filho da p***”.

O Paris Saint-Germain recebe o Nîmes, no Parque dos Príncipes, pela 1ª rodada do campeonato nacional. Devido ao imbróglio envolvendo o camisa 10, Neymar não foi relacionado para a partida, aumentando ainda mais a insatisfação da torcida.

🎶 Neymar, hijo de p*** 🎶 La position du CUP est claire… pic.twitter.com/zEH2gOHcNO — Footeuse (@Foooteuse) August 11, 2019

Desde o fim da Copa América, Neymar tenta uma saída da equipe francesa. O técnico da equipe Thomas Tuchel já admitiu que o jogador quer sair, mas devido a falta de propostas à altura do que o PSG espera, o brasileiro segue no elenco. O atacante não tem multa rescisória prevista em seu contrato.