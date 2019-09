Thomas Tuchel sobre protestos da torcida do PSG: “Neymar tem que aceitar”

Confira este e outros vídeos em

Com Neymar em campo pela primeira vez na temporada, o Paris Saint-Germain conquistou, neste sábado, sua quarta vitória no Campeonato Francês e reassumiu a ponta da tabela. Após a partida, que foi decidida pelo gol do craque brasileiro, o treinador Thomas Tuchel deu seu parecer sobre os protestos da torcida parisiense.

“Ele é uma pessoa muito sensível. Tenho certeza que não foi fácil. No entanto, precisamos lembrar que os torcedores sofreram durante a janela de transferências. Por conta disso, acredito que seja hora dele aceitar as queixas. Não tenho muito o que falar sobre o assunto. Futebol é assim”, comentou.

O comandante ainda rasgou elogios a respeito da atuação do camisa 10. “Ele foi muito bem na partida de hoje. Sei da sua capacidade e acho que pode jogar melhor, driblar e acelerar. Mas também entendo que ainda vai precisar de várias partidas voltar ao seu ritmo natural. Estou feliz com a entrega dele. Isso ainda vai nos ajudar muito ainda”, analisou.

Apesar de ter sofrido contra um adversário mais fraco, o técnico alemão não demonstrou qualquer preocupação. “Nós vencemos. É isso que importa. Acredite ou não, mas, muitas vezes, é até melhor que seja difícil ganhar. O placar foi magro, mas nós não paramos de atacar. Temo que melhorar, mas estou tranquilo”, encerrou.

O PSG volta a campo nesta quarta feira, às 16 horas (de Brasília), contra o Real Madrid. O jogo que acontece no Parque dos Príncipes será o primeiro em busca do sonho de conquistar o caneco da Champions League.