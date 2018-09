PSG lança uniforme para Champions feito por marca de Michael Jordan

O Paris Saint-Germain divulgou seu novo uniforme na manhã desta quinta-feira (13), exclusivamente feito para a disputa da Liga dos Campeões, feita pela marca esportiva do ex-jogador de basquete Michel Jordan. A Champions começa para o clube na próxima semana, contra o Liverpool, na Inglaterra.

Na apresentação, o presidente Nasser Al-Khelaifi disse que a junção das duas marcas (PSG e Jordan) reflete a ambição de ambas combinarem desempenho, inovação e estilo, que tudo foi possível graças à parceria de anos com a Nike e que essa iniciativa permitirá ao clube conquistar outros públicos. Michael Jordan acrescentou. “Nossa associação é natural. Estamos muito satisfeitos de unir nossas duas comunidades de entusiastas, agora ligados pela presença do ‘Jumpman’ no peito dos jogadores do Paris Saint-Germain”.

A marca Jumpman estará presente, além das camisas preta (dentro de casa) e branca (fora de casa), também na linha de treino e passeio, podendo chegar a até 90 itens no fim da temporada. Após a participação de Khelaifi e Jordan, Mbappé e Daniel Alves encerraram o evento vestindo os dois modelos preparados para o torneio. Neymar, que não esteve presente, aparece no vídeo de divulgação do novo material.

“É perfeito para o PSG e para a Champions League. É uma responsabilidade grande estar levando o nome do Michael Jordan na camisa. Esperamos fazer uma excelente temporada. Dois parceiros que são campeões! Espero que essa conexão nos traga muitos títulos”, disse o atacante brasileiro ao site do clube.

