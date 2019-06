PSG estipula multa bilionária para liberar Neymar ao Barcelona

O Paris Saint-Germain estipulou um valor para liberar o atacante Neymar ao Barcelona. O clube francês pede a quantia de 300 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão), de acordo com o jornal francês Le Parisien. O jogador teve seu nome ligado aos catalães na última segunda-feira.

Nasser Al Khelaifi havia afirmado que gostaria de jogadores comprometidos com o PSG e que não haveria mais espaços para celebridades. A entrevista a France Football reacendeu as especulações e as possibilidades do retorno do brasileiro ao Barça, clube que Neymar defendeu entre 2013 e 2017.

Além de Neymar, o Barcelona tem Griezmann como outro grande alvo na janela de transferências da próxima temporada. No entanto, o francês enfrenta resistência de Messi e outros jogadores dos catalães. Sendo assim, o jogador, que está de saída do Atlético de Madrid pode ser envolvido na negociação entre o atacante da Seleção Brasileira e o Paris.

Na primeira passagem pelo Barça, Neymar fez 186 partidas e 106 gols. O jogador conquistou o Campeonato Espanhol (três vezes), a Copa do Rei (em duas ocasiões), uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e uma Supercopa da Europa.