PSG estabelece preço mínimo para vender Neymar, segundo jornal

O Paris Saint-Germain estabeleceu um preço mínimo para vender Neymar. Segundo informações do jornal Marca, a diretoria do clube vai considerar ofertas a partir de R$ 810 milhões. Apesar da janela de transferências europeia abrir em breve, foi reportado que o PSG só está disposto a negociá-lo ao final da temporada 2019/20.

O valor pelo astro da Seleção Brasileira é consideravelmente menor do que foi pedido anteriormente. Em junho deste ano, o atacante foi avaliado em RS 1,35 bilhão e, por conta disso, nenhuma proposta concreta foi recebida. Real Madrid e Barcelona eram os principais destinos.

Envolvido em polêmicas, Neymar diversas vezes já deixou claro seu desejo de deixar o PSG.

“Eu tinha meu motivo, queria sair. Fiz tudo o que pude, mas eles não me deixaram. Mas não vou entrar em detalhes, a página virou. Minha cabeça agora está dedicada a Paris. Espero ajudar meus companheiros de equipe em nossos jogos”, comentou.

As declarações não foram vistas com bons olhos pelos torcedores, que constantemente protestam contra a sua permanência no clube.

